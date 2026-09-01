JEP Eglise Saint Malo Le Bourg Tourouvre au Perche
samedi 19 septembre 2026 · Le Bourg · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
JEP Eglise Saint Malo
Le Bourg Eglise Saint-Malo Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint Malo de Randonnai ouvre ses portes. XVIe s agrandie en 1836. Sur sa façade, belle statue de pierre du XVIe s . Retable classique avec toiles de Saint-André et Saint Sébastien. Statue de l’évêque Saint-Malo au dessus de l’autel. Visites libres. .
Le Bourg Eglise Saint-Malo Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 24 73 49
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English : JEP Eglise Saint Malo
L’événement JEP Eglise Saint Malo Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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