Festival Rencontres Vocales à Bresolettes Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Festival Rencontres Vocales à Bresolettes

Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-02 14:30:00

fin : 2026-09-03 18:00:00

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

À l’occasion de la deuxième édition des Rencontres Vocales à Bresolettes, l’association Lyrica propose un week-end musical consacré à la voix lyrique et à la création artistique, dans le cadre intimiste et inspirant de l’église de Bresolettes.

Pensé comme un moment de rencontre entre artistes et public, le festival associe transmission, découverte et création. Nouveauté artistique de cette édition, une classe de maître de chant lyrique ouverte au public permettra d’assister au travail des chanteurs et d’entrer au cœur du processus artistique. Ce temps de transmission sera suivi d’un gala d’ouverture réunissant les stagiaires et un quatuor à cordes.

Le week-end se poursuivra avec deux spectacles musicaux originaux, spécialement conçus pour cette édition Voyage, une traversée musicale autour de la Méditerranée pour mezzo-soprano et quatuor à cordes, puis Cantique pour Bresolettes, conte musical créé pour le festival, mêlant voix, instruments anciens et récit dans une forme poétique et immersive.

À travers ces rendez-vous, les Rencontres Vocales à Bresolettes souhaitent faire vivre le patrimoine musical, encourager la création et offrir au public des moments d’écoute sensibles et accessibles à tous.

Festival porté par l’association Lyrica, avec la participation d’artistes professionnels et jeunes talents. .

Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 84 08 71 info@lyrica-orne.fr

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English : Festival Rencontres Vocales à Bresolettes

L’événement Festival Rencontres Vocales à Bresolettes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche