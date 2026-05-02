Classe de maitre de chant lyrique Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche
Classe de maitre de chant lyrique Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche mercredi 2 septembre 2026.
Tourouvre au Perche
Classe de maitre de chant lyrique
Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-02 14:30:00
fin : 2026-09-03 18:00:00
Date(s) :
2026-09-02
Dans le cadre des 2èmes Rencontres Vocales à Bresolettes, l’association Lyrica propose sa toute première classe de maître de chant lyrique, un rendez-vous exceptionnel consacré à l’art vocal et à la transmission artistique.
Sous la direction de la soprano Françoise Delplanques, quatre stagiaires auront l’opportunité de perfectionner leur interprétation et leur présence scénique, accompagnés par un quatuor à cordes dans des orchestrations spécialement réalisées pour l’événement. Ouverte au public, cette immersion offre une occasion rare d’observer les coulisses du travail artistique et le dialogue entre chanteurs et musiciens.
Direction artistique Françoise Delplanques, soprano
Entrée libre — une invitation à découvrir de l’intérieur l’univers du chant lyrique. .
Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 84 08 71 info@lyrica-orne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Classe de maitre de chant lyrique
L’événement Classe de maitre de chant lyrique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Vente de plants PREPOTIN Tourouvre au Perche 16 mai 2026
- Visite libre des Muséales, Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Jeu : enquête dans le musée « crime en vitrine ! », Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes Eglise saint Pierre Tourouvre au Perche 24 mai 2026
- Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche 25 mai 2026