Classe de maitre de chant lyrique Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Classe de maitre de chant lyrique

Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-02 14:30:00

fin : 2026-09-03 18:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Dans le cadre des 2èmes Rencontres Vocales à Bresolettes, l’association Lyrica propose sa toute première classe de maître de chant lyrique, un rendez-vous exceptionnel consacré à l’art vocal et à la transmission artistique.

Sous la direction de la soprano Françoise Delplanques, quatre stagiaires auront l’opportunité de perfectionner leur interprétation et leur présence scénique, accompagnés par un quatuor à cordes dans des orchestrations spécialement réalisées pour l’événement. Ouverte au public, cette immersion offre une occasion rare d’observer les coulisses du travail artistique et le dialogue entre chanteurs et musiciens.

Direction artistique Françoise Delplanques, soprano

Entrée libre — une invitation à découvrir de l’intérieur l’univers du chant lyrique. .

Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 84 08 71 info@lyrica-orne.fr

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English : Classe de maitre de chant lyrique

L’événement Classe de maitre de chant lyrique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche