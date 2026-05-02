Gala des stagiaires des Classes de Maître d’art lyrique Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Gala des stagiaires des Classes de Maître d’art lyrique

Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Dans le cadre des 2èmes Rencontres Vocales à Bresolettes, l’association Lyrica propose sa toute première classe de maître de chant lyrique, un rendez-vous exceptionnel consacré à l’art vocal et à la transmission artistique.

Sous la direction de la soprano Françoise Delplanques, quatre stagiaires auront l’opportunité de perfectionner leur interprétation et leur présence scénique, accompagnés par un quatuor à cordes dans des orchestrations spécialement réalisées pour l’événement. Ouverte au public, cette immersion offre une occasion rare d’observer les coulisses du travail artistique et le dialogue entre chanteurs et musiciens.

La classe de maître se déroulera les mercredi 2 et jeudi 3 septembre, de 14h30 à 18h00, en l’église de Bresolettes.

Direction artistique Françoise Delplanques, soprano

Participation libre et consciente — une invitation à découvrir de l’intérieur l’univers du chant lyrique. .

Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 84 08 71 info@lyrica-orne.fr

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English : Gala des stagiaires des Classes de Maître d’art lyrique

L’événement Gala des stagiaires des Classes de Maître d’art lyrique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche