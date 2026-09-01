JEP Eolienne Bollée Esvres
samedi 19 septembre 2026 · Esvres
Informations pratiques
Esvres
JEP Eolienne Bollée
451 Les Grands Prés Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Eolienne Bollée
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite guidée et commentée de l’éolienne ancienne de marque Bollée servant de pompage de l’eau par l’association Pour la Sauvegarde du Patrimoine Esvrien.
Gratuit
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Eolienne Bollée
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite guidée et commentée de l’éolienne ancienne de marque Bollée servant de pompage de l’eau par l’association Pour la Sauvegarde du Patrimoine Esvrien.
Gratuit Infos 06 71 94 21 81
451 les Grands Près (face au château de la Villaine, le long de la ligne SNCF) .
451 Les Grands Prés Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 94 21 81
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English :
As part of the European Heritage Days 2025, the Association de Sauvegarde du Patrimoine Esvrien is organizing guided tours of the Bollée wind turbine (route de l’Echandon) on September 20 and 21, from 9:00 am to 12:00 pm.
L’événement JEP Eolienne Bollée Esvres a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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