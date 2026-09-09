JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac Maison historique Rémy Martin Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Maison historique Rémy Martin · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac
Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À travers le regard du célèbre photographe Robert Doisneau, la Maison Rémy Martin propose une exposition,photographique dédiée à la beauté et à la transmission des gestes et savoir-faire du cognac.
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Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com
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English :
Through the lens of renowned photographer Robert Doisneau, Rémy Martin presents a photography exhibition dedicated to the beauty and the passing down of the traditions and craftsmanship of cognac.
L’événement JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
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