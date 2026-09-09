UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cognac

JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac Maison historique Rémy Martin Cognac

samedi 19 septembre 2026 · Maison historique Rémy Martin · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison historique Rémy Martin
Adresse
20 re de la société vinicole
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac

Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À travers le regard du célèbre photographe Robert Doisneau, la Maison Rémy Martin propose une exposition,photographique dédiée à la beauté et à la transmission des gestes et savoir-faire du cognac.
  .

Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66  visites.remymartin@remy-cointreau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through the lens of renowned photographer Robert Doisneau, Rémy Martin presents a photography exhibition dedicated to the beauty and the passing down of the traditions and craftsmanship of cognac.

L’événement JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)