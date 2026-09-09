JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac Maison historique Rémy Martin Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac

Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À travers le regard du célèbre photographe Robert Doisneau, la Maison Rémy Martin propose une exposition,photographique dédiée à la beauté et à la transmission des gestes et savoir-faire du cognac.

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Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com

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English :

Through the lens of renowned photographer Robert Doisneau, Rémy Martin presents a photography exhibition dedicated to the beauty and the passing down of the traditions and craftsmanship of cognac.

L’événement JEP | Expo photo Robert Doisneau & Rémy Martin. Regard sur le cognac Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac