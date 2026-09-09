Yoga Apéro à l’Indigo Maison Martell Cognac
samedi 12 septembre 2026 · Maison Martell · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Yoga Apéro à l’Indigo
Maison Martell 16 avenue Paul Firino-martell Cognac Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
15€ pour la session de yoga
15€ pour l’apéritif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Détendez vous pendant la rentrée avec une heure de yoga suivi d’un apéritif convivial au dessus des toits de Cognac depuis le rooftop du bar l’Indigo.
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Maison Martell 16 avenue Paul Firino-martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 98
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English :
Unwind as the school year begins with an hour of yoga followed by a friendly aperitif overlooking the rooftops of Cognac from the rooftop of L’Indigo bar.
L’événement Yoga Apéro à l’Indigo Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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