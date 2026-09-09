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AGENDA · Cognac

Yoga Apéro à l’Indigo Maison Martell Cognac

samedi 12 septembre 2026 · Maison Martell · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Maison Martell
Adresse
16 avenue Paul Firino-martell
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
30 30 30 15€ pour la session de yoga 15€ pour l'apéritif

Cognac

Yoga Apéro à l’Indigo

Maison Martell 16 avenue Paul Firino-martell Cognac Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

15€ pour la session de yoga
15€ pour l’apéritif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Détendez vous pendant la rentrée avec une heure de yoga suivi d’un apéritif convivial au dessus des toits de Cognac depuis le rooftop du bar l’Indigo.
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Maison Martell 16 avenue Paul Firino-martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 98 

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English :

Unwind as the school year begins with an hour of yoga followed by a friendly aperitif overlooking the rooftops of Cognac from the rooftop of L’Indigo bar.

L’événement Yoga Apéro à l’Indigo Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac

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