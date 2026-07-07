JEP EXPOSITION DE MAQUETTES Saint-Brevin-les-Pins
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
JEP EXPOSITION DE MAQUETTES
Impasse Penfour Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association AVIPAR vous propose une présentation de maquettes du patrimoine local.
Modélisme, maquettes, fabrication de pêcheries, cabines de plage…
Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .
Impasse Penfour Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 32 77 06 avipar.avipar44@orange.fr
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English :
L’événement JEP EXPOSITION DE MAQUETTES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Saint Brevin
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