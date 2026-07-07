Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

JEP EXPOSITION DE MAQUETTES

Impasse Penfour Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association AVIPAR vous propose une présentation de maquettes du patrimoine local.

Modélisme, maquettes, fabrication de pêcheries, cabines de plage…

Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .

Impasse Penfour Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 32 77 06 avipar.avipar44@orange.fr

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English :

L’événement JEP EXPOSITION DE MAQUETTES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Saint Brevin