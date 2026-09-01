Informations pratiques

Le Monastère

JEP Exposition photo Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps

Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Exposition photo commentée, proposée par l’association Les Passeurs de Mémoire du Monastère .

Accès libre, en continu.

Lieu cour de la Tannerie Arnal, barnum Les Passeurs de Mémoire . .

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 6 82 42 04 00

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English :

A photo exhibition with commentary, presented by the association Les Passeurs de Mémoire du Monastère.

L’événement JEP Exposition photo Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps Le Monastère a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)