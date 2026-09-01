JEP | Histoire et patrimoine Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
JEP | Histoire et patrimoine
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Jarnac a une riche histoire, à découvrir, et des patrimoines divers, importants, quoique parfois en danger.
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
Jarnac has a rich history to discover and a diverse and significant cultural heritage, although it is sometimes at risk.
L’événement JEP | Histoire et patrimoine Jarnac a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac
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