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JEP | Hôtel Bernard de Javrezac 29 rue Magdeleine Cognac

samedi 19 septembre 2026 · 29 rue Magdeleine · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
29 rue Magdeleine
Adresse
(à côté du collège St Joseph)
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | Hôtel Bernard de Javrezac

29 rue Magdeleine (à côté du collège St Joseph) Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Devoir de mémoire Hôtel particulier du XVIe siècle remanié au XIXe . Les familles Brémond de Balanzac, Magdeleine, Bernard de Javrezac, Dupuy d’Angeac, et bien d’autres, se sont
succédées dans cette demeure.
  .

29 rue Magdeleine (à côté du collège St Joseph) Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 21 31 44  hoteldejavrezac@gmail.com

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English :

A Legacy to Remember: A 16th-century mansion remodeled in the 19th century. The Brémond de Balanzac, Magdeleine, Bernard de Javrezac, and Dupuy d’Angeac families, among many others, have
lived in this residence over the years.

L’événement JEP | Hôtel Bernard de Javrezac Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

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