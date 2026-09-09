JEP | Hôtel Bernard de Javrezac 29 rue Magdeleine Cognac
samedi 19 septembre 2026 · 29 rue Magdeleine · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Hôtel Bernard de Javrezac
29 rue Magdeleine (à côté du collège St Joseph) Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Devoir de mémoire Hôtel particulier du XVIe siècle remanié au XIXe . Les familles Brémond de Balanzac, Magdeleine, Bernard de Javrezac, Dupuy d’Angeac, et bien d’autres, se sont
succédées dans cette demeure.
.
29 rue Magdeleine (à côté du collège St Joseph) Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 21 31 44 hoteldejavrezac@gmail.com
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English :
A Legacy to Remember: A 16th-century mansion remodeled in the 19th century. The Brémond de Balanzac, Magdeleine, Bernard de Javrezac, and Dupuy d’Angeac families, among many others, have
lived in this residence over the years.
L’événement JEP | Hôtel Bernard de Javrezac Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
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