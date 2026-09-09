JEP | Hôtel Bernard de Javrezac 29 rue Magdeleine Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Hôtel Bernard de Javrezac

29 rue Magdeleine (à côté du collège St Joseph) Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Devoir de mémoire Hôtel particulier du XVIe siècle remanié au XIXe . Les familles Brémond de Balanzac, Magdeleine, Bernard de Javrezac, Dupuy d’Angeac, et bien d’autres, se sont

succédées dans cette demeure.

.

29 rue Magdeleine (à côté du collège St Joseph) Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 21 31 44 hoteldejavrezac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Legacy to Remember: A 16th-century mansion remodeled in the 19th century. The Brémond de Balanzac, Magdeleine, Bernard de Javrezac, and Dupuy d’Angeac families, among many others, have

lived in this residence over the years.

L’événement JEP | Hôtel Bernard de Javrezac Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac