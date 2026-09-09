JEP | La Maison sur le Fleuve | Visite commentée Cognac
dimanche 20 septembre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | La Maison sur le Fleuve | Visite commentée
La Maison sur le fleuve Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 14:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Cette visite à deux voix sera menée par Marine Maupetit, architecte, et Joseph Peeters, constructeur.
Dessinée par Feda Wardak, la Maison sur le Fleuve est une architecture flottante, sans portes ni murs, amarrée sur les berges de la Charente.
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La Maison sur le fleuve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 58 70 contact@avantscene.com
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English :
This two-part tour will be led by Marine Maupetit, an architect, and Joseph Peeters, a builder.
Designed by Feda Wardak, the Maison sur le Fleuve is a floating structure—with no doors or walls—moored on the banks of the Charente River.
L’événement JEP | La Maison sur le Fleuve | Visite commentée Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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