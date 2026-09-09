JEP | La Piscine | Première Immersion Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | La Piscine | Première Immersion
Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier 2 allée Camille Godard Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Une journée pour redécouvrir l’ancienne piscine de Cognac et imaginer son avenir patrimoine, nature, ateliers, musique et créations artistiques, jusqu’à un voyage audiovisuel immersif à la nuit tombée.
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Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier 2 allée Camille Godard Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine legrandbaincognac@gmail.com
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English :
A day to rediscover Cognac’s old swimming pool and envision its future: heritage, nature, workshops, music, and artistic creations—culminating in an immersive audiovisual journey after dark.
L’événement JEP | La Piscine | Première Immersion Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
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