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JEP | La Piscine | Première Immersion Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier Cognac

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier
Adresse
2 allée Camille Godard
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | La Piscine | Première Immersion

Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier 2 allée Camille Godard Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Une journée pour redécouvrir l’ancienne piscine de Cognac et imaginer son avenir patrimoine, nature, ateliers, musique et créations artistiques, jusqu’à un voyage audiovisuel immersif à la nuit tombée.
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Ancienne Piscine de Cognac, Parc François Premier 2 allée Camille Godard Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   legrandbaincognac@gmail.com

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English :

A day to rediscover Cognac’s old swimming pool and envision its future: heritage, nature, workshops, music, and artistic creations—culminating in an immersive audiovisual journey after dark.

L’événement JEP | La Piscine | Première Immersion Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

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