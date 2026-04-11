JEP Le Moulin de Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages
JEP Le Moulin de Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages samedi 19 septembre 2026.
Longny les Villages
JEP Le Moulin de Rainville
Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine sont toujours des moments privilégiés ou férus d’histoire et curieux se rencontrent. Ce sont des moments d’échange importants et différents des autres périodes d’ouverture ; c’est la rentrée et ce sera au cours d’un moment studieux que nous redécouvrirons ensemble cette histoire passionnante du vieux Longny. .
Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie adm61@orange.fr
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English : JEP Le Moulin de Rainville
L’événement JEP Le Moulin de Rainville Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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