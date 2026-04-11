JEP Le Moulin de Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages

Longny les Villages

JEP Le Moulin de Rainville

Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine sont toujours des moments privilégiés ou férus d’histoire et curieux se rencontrent. Ce sont des moments d’échange importants et différents des autres périodes d’ouverture ; c’est la rentrée et ce sera au cours d’un moment studieux que nous redécouvrirons ensemble cette histoire passionnante du vieux Longny. .

Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie adm61@orange.fr

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English : JEP Le Moulin de Rainville

L’événement JEP Le Moulin de Rainville Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche