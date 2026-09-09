Informations pratiques

Cognac

JEP | Les visites racontées de la Fondation Martell

16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Fondation Martell propose la visite Grand Tour, visite guidée de l’exposition le Singe et l’Argile et du Planctonarium.

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16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 96 visites@martell.com

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English :

The Martell Foundation offers the “Grand Tour,” a guided tour of the exhibition *The Monkey and the Clay* and the Planctonarium.

L’événement JEP | Les visites racontées de la Fondation Martell Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac