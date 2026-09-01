Informations pratiques

Ligny-en-Barrois

JEP LIGNY-EN-BARROIS

Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

+ Musée Militaire pour la Paix, place de la Gare Bâtiment Pierre Barrois. Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h

+ Parc Municipal, 97 rue du Général de Gaulle. Samedi 19 et dimanche 20 septembre

+ Église Notre-Dame des Vertus, place de l’église. Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h

+ Son et lumières à l’église Notre-Dame des Vertus, place de l’église. Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre à 20h30, 21h et 21h30

+ Tour Moineau, accès par le jardin, côté rue du Parc. Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 16h

+ Maison La Louise, 11 rue Leroux sur réservation obligatoire, 25 personnes maximum par visite. Par mail = communication@lignyenbarrois.fr ou par tél. au 03 29 78 00 00

+ Patrimoine industriel linéen, départ place de la République. Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h

+ Histoire de la distillation traditionnelle. Asile Saint-Charles, 7 rue de l’Asile. Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

Contact mairie de Ligny-en-Barrois au 03 29 78 02 22 et/ou lignyenbarrois.com

+ Visite = Ligny-en-Barrois à la lanterne. Samedi 19 septembre à 20h, départ devant le BIT, Asile Saint-Charles, 7 rue de l’Asile. Réservation conseillée

Contact Office de Tourisme Sud Meuse au 03 29 79 11 13 ou BIT au 03 29 78 06 15Tout public

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Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr

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English :

+ Military Museum for Peace, Place de la Gare—Pierre Barrois Building. Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m.

+ Municipal Park, 97 rue du Général de Gaulle. Saturday, September 19, and Sunday, September 20

+ Notre-Dame des Vertus Church, Place de l’Église. Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 10 a.m. to 7 p.m.

+ Sound and light show at Notre-Dame des Vertus Church, Place de l’Église. Friday, September 18; Saturday, September 19; and Sunday, September 20 at 8:30 p.m., 9:00 p.m., and 9:30 p.m.

+ Tour Moineau, accessed via the garden on the Rue du Parc side. Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

+ Maison La Louise, 11 rue Leroux—reservations required; maximum of 25 people per tour. By email: communication@lignyenbarrois.fr or by phone at 03 29 78 00 00

+ Linen Industrial Heritage, starting at Place de la République. Saturday, September 19, and Sunday, September 20, at 10 a.m.

+ History of Traditional Distillation. Asile Saint-Charles, 7 Rue de l’Asile. Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 10 a.m. to 6 p.m.

Contact: Ligny-en-Barrois Town Hall at 03 29 78 02 22 and/or lignyenbarrois.com

+ Tour: Ligny-en-Barrois by lantern light. Saturday, September 19, at 8:00 p.m., departing from in front of the BIT, Asile Saint-Charles, 7 rue de l’Asile. Reservations recommended

Contact: Sud Meuse Tourist Office at 03 29 79 11 13 or BIT at 03 29 78 06 15

L’événement JEP LIGNY-EN-BARROIS Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-08-29 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE