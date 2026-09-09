JEP | Maison historique Rémy Martin Maison historique Rémy Martin Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Maison historique Rémy Martin

Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, découvrez la riche histoire de la Maison Rémy Martin à travers un parcours immersif ponctué de scénographies contemporaines.

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Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com

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English :

On Saturday, September 19, and Sunday, September 20, discover the rich history of Rémy Martin through an immersive tour featuring contemporary exhibits.

L’événement JEP | Maison historique Rémy Martin Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac