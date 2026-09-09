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JEP | Maison historique Rémy Martin Maison historique Rémy Martin Cognac

samedi 19 septembre 2026 · Maison historique Rémy Martin · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison historique Rémy Martin
Adresse
20 re de la société vinicole
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | Maison historique Rémy Martin

Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, découvrez la riche histoire de la Maison Rémy Martin à travers un parcours immersif ponctué de scénographies contemporaines.
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Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66  visites.remymartin@remy-cointreau.com

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English :

On Saturday, September 19, and Sunday, September 20, discover the rich history of Rémy Martin through an immersive tour featuring contemporary exhibits.

L’événement JEP | Maison historique Rémy Martin Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

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