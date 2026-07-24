[JEP] Manoir du Fay Yvetot
dimanche 20 septembre 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
[JEP] Manoir du Fay
4 Rue du Manoir du Fay Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le CEPC exposera les 33 poupées Bottois qui sont en leur possession depuis l’an passée. L’association exposera ses publications biannuelles ainsi que son hors-série sur la cuisine Normande. Deux expositions seront mises en place, l’une sur l’histoire de l’association et l’autre sur l’histoire du Manoir du Fay. Visite guidée du rez de chaussée du Manoir. L’association Faire Vivre le Manoir du Fay propose deux interventions musicales l’une de 12h00 à 12h30 (vieilles chansons) puis de 15h30 à 16h15 autour de leur Ginguette. Le Jardin clos accueillera 25 artisans Tondeur de Moutons, Vannerie, Chaumier, etc. proposant au maximum un atelier en lien avec leur corps de métier. Les jardiniers vendront leurs légumes. .
4 Rue du Manoir du Fay Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie manoirdufayassofvmf@gmail.com
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English : [JEP] Manoir du Fay
L’événement [JEP] Manoir du Fay Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme
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