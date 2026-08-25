JEP Musée du Bâtiment Musée du Bâtiment Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Bâtiment · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Musée du Bâtiment
Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition temporaire Années folles , période correspondant à la fin de l’Art Nouveau et au début de l’Art Déco, l’exposition porte aussi sur les travaux du décorateur, natif de Moulins Louis Galfione.
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Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 69 museebatiment@orange.fr
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English :
Temporary Exhibition “The Roaring Twenties,” a period spanning the end of Art Nouveau and the beginning of Art Deco, the exhibition also features the work of Moulins-born interior designer Louis Galfione.
L’événement JEP Musée du Bâtiment Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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