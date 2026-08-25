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AGENDA · Moulins

JEP Musée du Bâtiment Musée du Bâtiment Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Bâtiment · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Bâtiment
Adresse
18 rue du pont Ginguet
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Musée du Bâtiment

Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition temporaire Années folles , période correspondant à la fin de l’Art Nouveau et au début de l’Art Déco, l’exposition porte aussi sur les travaux du décorateur, natif de Moulins Louis Galfione.
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Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 69  museebatiment@orange.fr

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English :

Temporary Exhibition “The Roaring Twenties,” a period spanning the end of Art Nouveau and the beginning of Art Deco, the exhibition also features the work of Moulins-born interior designer Louis Galfione.

L’événement JEP Musée du Bâtiment Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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