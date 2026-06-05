JEP portes ouvertes du Service historique de la Défense Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

JEP portes ouvertes du Service historique de la Défense

Cherbourg-Octeville 57 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, le Service historique de la Défense à Cherbourg s’associera aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant ses portes pour des visites guidées des fonds et collections. Une exposition sur la préfecture maritime sera présentée à cette occasion.

Visites guidées le samedi à 14h, 15h30 et 17h et le dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h ; sur inscription téléphonique au 02 33 92 65 07 ou sur place (pièce d’identité exigée). .

Cherbourg-Octeville 57 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 92 65 07 shd-cherbourg.contact.fct@def.gouv.fr

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English : JEP portes ouvertes du Service historique de la Défense

L’événement JEP portes ouvertes du Service historique de la Défense Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin