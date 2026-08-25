JEP Temple protestant de Moulins Temple protestant Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP Temple protestant de Moulins

Temple protestant 28 rue Paul Bert Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition Les grands Réformateurs.

Découvrez les origines de la Réforme protestante à travers les figures de Martin Luther, Jean Calvin et d’autres grands réformateurs. Un parcours qui retrace la naissance et la diffusion de ce mouvement

.

Temple protestant 28 rue Paul Bert Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: The Great Reformers.

Discover the origins of the Protestant Reformation through the lives of Martin Luther, John Calvin, and other great reformers. A journey that traces the birth and spread of this movement

L’événement JEP Temple protestant de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région