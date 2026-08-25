UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moulins

JEP Temple protestant de Moulins Temple protestant Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple protestant
Adresse
28 rue Paul Bert
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Temple protestant de Moulins

Temple protestant 28 rue Paul Bert Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition Les grands Réformateurs.
Découvrez les origines de la Réforme protestante à travers les figures de Martin Luther, Jean Calvin et d’autres grands réformateurs. Un parcours qui retrace la naissance et la diffusion de ce mouvement
  .

Temple protestant 28 rue Paul Bert Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: The Great Reformers.
Discover the origins of the Protestant Reformation through the lives of Martin Luther, John Calvin, and other great reformers. A journey that traces the birth and spread of this movement

L’événement JEP Temple protestant de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Moulins (Allier)