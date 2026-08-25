JEP Temple protestant de Moulins Temple protestant Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Temple protestant de Moulins
Temple protestant 28 rue Paul Bert Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition Les grands Réformateurs.
Découvrez les origines de la Réforme protestante à travers les figures de Martin Luther, Jean Calvin et d’autres grands réformateurs. Un parcours qui retrace la naissance et la diffusion de ce mouvement
.
Temple protestant 28 rue Paul Bert Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12
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English :
Exhibition: The Great Reformers.
Discover the origins of the Protestant Reformation through the lives of Martin Luther, John Calvin, and other great reformers. A journey that traces the birth and spread of this movement
L’événement JEP Temple protestant de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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