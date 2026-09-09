JEP | Tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil Rue Robert Daugas Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Rue Robert Daugas · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil
Rue Robert Daugas Cimetière du Breuil Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Domaine public géré par les communes, le cimetière fait justement partie de ce patrimoine historique atypique et souvent méconnu qu’il est pertinent de mettre en lumière.
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Rue Robert Daugas Cimetière du Breuil Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 76
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English : JEP | Remarkable and Unusual Tombs at the Breuil Cemetery
As a public space managed by local municipalities, the cemetery is precisely part of this unique and often overlooked historical heritage that deserves to be highlighted.
L’événement JEP | Tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil Cognac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
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