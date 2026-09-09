JEP | Tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil Rue Robert Daugas Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil

Rue Robert Daugas Cimetière du Breuil Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Domaine public géré par les communes, le cimetière fait justement partie de ce patrimoine historique atypique et souvent méconnu qu’il est pertinent de mettre en lumière.

.

Rue Robert Daugas Cimetière du Breuil Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP | Remarkable and Unusual Tombs at the Breuil Cemetery

As a public space managed by local municipalities, the cemetery is precisely part of this unique and often overlooked historical heritage that deserves to be highlighted.

L’événement JEP | Tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil Cognac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac