JEP VACANCES EN DANGER JEU DE PISTE FAMILIAL Office de Tourisme des Pins Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

JEP VACANCES EN DANGER JEU DE PISTE FAMILIAL

Office de Tourisme des Pins 10 rue de l’église Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

C’est la panique à Saint-Brevin-les-Pins !

Armand de Kéraluen, un riche industriel venu tout droit du passé, a volé les actes de propriété des plages de la ville… Bien décidé à se les approprier, il menace les vacances de tous les visiteurs !

Votre mission ?

Partir à sa poursuite dans les rues du centre-ville, observer les moindres détails, résoudre des énigmes et reconstituer son portrait pour déjouer ses plans.

Munis de votre carnet d’enquête, explorez le patrimoine balnéaire tout en vous amusant villas anciennes, front de mer, histoire locale… chaque étape vous rapproche de la vérité.

Mais attention… Armand est rusé.

Saurez-vous l’arrêter à temps ?

Parcours en autonomie grâce à un sac à dos d’enquêteur (le sac est à restituer à l’office)

‍ ‍ ‍ À partir de 8 ans jusqu’à environ 13 ans, cela peut être moins s’il y a des enfants plus âgés pouvant accompagner les plus petits sur certains jeux ou énigmes. Cela peut aussi être plus si c’est l’occasion de passer un moment en famille.

⏱️ Durée De 2h à 2h30

Départ Office de tourisme des Pins (à côté de la mairie)

Réservation obligatoire & limité

Compléments d’informations :

1 seul kit d’enquêteur par famille, nous conseillons 1 kit pour environ 6 personnes/ enfants maximum. N’hésitez pas à nous le signaler si vous êtes plus.

Le jeu de piste se fait librement dans la ville, les enfants restent sous la responsabilité des adultes accompagnateurs. .

Office de Tourisme des Pins 10 rue de l’église Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement JEP VACANCES EN DANGER JEU DE PISTE FAMILIAL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Saint Brevin