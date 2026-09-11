JEP Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP Villa Rohannec’h

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, le Domaine départemental de la Villa Rohannec’h vous ouvre ses portes. Venez découvrir l’histoire et l’évolution de la demeure à travers ses salons.

Visite libre en continu. .

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94

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English :

L’événement JEP Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-08-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme