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[JEP] Visite commentée du Musée des Ivoires Yvetot

samedi 19 septembre 2026 · Yvetot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:50:00
Adresse
8 Place du Maréchal Joffre
Ville
76190 Yvetot
Département
Seine-Maritime
Tarif

Yvetot

[JEP] Visite commentée du Musée des Ivoires

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:50:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous à l’entrée du Musée des Ivoires pour une visite commentée, l’occasion de présenter la collection permanente ainsi que deux expositions temporaires, l’une sur les coiffes normandes et la seconde sur les pastels du peintre Charles Angrand.   .

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 08 40 

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English : [JEP] Visite commentée du Musée des Ivoires

L’événement [JEP] Visite commentée du Musée des Ivoires Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme

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