Informations pratiques

Yvetot

[JEP] Visite commentée du Musée des Ivoires

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:50:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous à l’entrée du Musée des Ivoires pour une visite commentée, l’occasion de présenter la collection permanente ainsi que deux expositions temporaires, l’une sur les coiffes normandes et la seconde sur les pastels du peintre Charles Angrand. .

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 08 40

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English : [JEP] Visite commentée du Musée des Ivoires

L’événement [JEP] Visite commentée du Musée des Ivoires Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme