JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques Quai Maurice Hennessy Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Quai Maurice Hennessy · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques
Quai Maurice Hennessy Porte Saint-Jacques Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Située sur les quais de la Charente, la porte Saint-Jacques est l’un des derniers vestiges majeurs de la ville fortifiée.
Ouverte à la visite, elle propose une expérience immersive et offre, depuis sa terrasse, un point de vue inédit sur Cognac.
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Quai Maurice Hennessy Porte Saint-Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English :
Located on the banks of the Charente River, the Saint-Jacques Gate is one of the last major remnants of the fortified city.
Open to visitors, it offers an immersive experience and, from its terrace, a unique view of Cognac.
L’événement JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques Cognac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
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