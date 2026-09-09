JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques Quai Maurice Hennessy Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques

Quai Maurice Hennessy Porte Saint-Jacques Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Située sur les quais de la Charente, la porte Saint-Jacques est l’un des derniers vestiges majeurs de la ville fortifiée.

Ouverte à la visite, elle propose une expérience immersive et offre, depuis sa terrasse, un point de vue inédit sur Cognac.

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Quai Maurice Hennessy Porte Saint-Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

Located on the banks of the Charente River, the Saint-Jacques Gate is one of the last major remnants of the fortified city.

Open to visitors, it offers an immersive experience and, from its terrace, a unique view of Cognac.

L’événement JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques Cognac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac