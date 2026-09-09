Informations pratiques

Cognac

JEP | Visite de l’ancienne carrosserie Auger

Place du Solençon Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Exceptionnellement ouverte au public, cette ancienne carrosserie construite à la fin du 19e siècle vous plonge dans l’univers des ateliers d’autrefois.

Découvrez un lieu unique, où l’histoire industrielle reprend vie le temps d’une visite guidée.

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Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

Open to the public on a special occasion, this former auto body shop—built in the late 19th century—immerses you in the world of workshops of yesteryear.

Discover a unique place where industrial history comes to life during a guided tour.

L’événement JEP | Visite de l’ancienne carrosserie Auger Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac