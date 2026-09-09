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AGENDA · Cognac

JEP | Visite de l’ancienne carrosserie Auger Cognac

dimanche 20 septembre 2026 · Cognac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place du Solençon
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | Visite de l’ancienne carrosserie Auger

Place du Solençon Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Exceptionnellement ouverte au public, cette ancienne carrosserie construite à la fin du 19e siècle vous plonge dans l’univers des ateliers d’autrefois.
Découvrez un lieu unique, où l’histoire industrielle reprend vie le temps d’une visite guidée.
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Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

Open to the public on a special occasion, this former auto body shop—built in the late 19th century—immerses you in the world of workshops of yesteryear.
Discover a unique place where industrial history comes to life during a guided tour.

L’événement JEP | Visite de l’ancienne carrosserie Auger Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac

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