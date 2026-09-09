Informations pratiques

Cognac

JEP | Visite de l’Hôtel Verdelin

Place du Canton Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Lieu discret au cœur de Cognac, l’hôtel Verdelin ouvre exceptionnellement ses portes et dévoile ses peintures du XVIIe siècle, véritable trésor caché.

Une visite rare pour découvrir un patrimoine aussi surprenant que précieux.

.

Place du Canton Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A secluded spot in the heart of Cognac, the Hôtel Verdelin is opening its doors for a special occasion to unveil its 17th-century paintings—a true hidden treasure.

A rare opportunity to discover a cultural heritage that is as surprising as it is precious.

L’événement JEP | Visite de l’Hôtel Verdelin Cognac a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac