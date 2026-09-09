JEP | Visite de l’Hôtel Verdelin Cognac
dimanche 20 septembre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Visite de l’Hôtel Verdelin
Place du Canton Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Lieu discret au cœur de Cognac, l’hôtel Verdelin ouvre exceptionnellement ses portes et dévoile ses peintures du XVIIe siècle, véritable trésor caché.
Une visite rare pour découvrir un patrimoine aussi surprenant que précieux.
.
Place du Canton Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A secluded spot in the heart of Cognac, the Hôtel Verdelin is opening its doors for a special occasion to unveil its 17th-century paintings—a true hidden treasure.
A rare opportunity to discover a cultural heritage that is as surprising as it is precious.
L’événement JEP | Visite de l’Hôtel Verdelin Cognac a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Concert caritatif de l’Académie Jarousski rue de la Richonne Cognac 9 septembre 2026
- Forum des associations Cognac 2026 Espace 3000 Cognac 12 septembre 2026
- Start and Play Médiathèque de Cognac Cognac 12 septembre 2026
- Yoga Apéro à l’Indigo Maison Martell Cognac 12 septembre 2026
- Spectacle Des mots pour lire Médiathèque de Cognac Cognac 12 septembre 2026