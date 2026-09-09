JEP | Visite du patrimoine Martell Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Visite du patrimoine Martell
16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Martell ouvre les portes de ses bâtiments historiques et met à l’honneur ses archives pour une découverte inédite de son patrimoine.
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16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 96 visites@martell.com
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English :
To celebrate European Heritage Days, Maison Martell is opening the doors to its historic buildings and showcasing its archives for a unique exploration of its heritage.
L’événement JEP | Visite du patrimoine Martell Cognac a été mis à jour le 2026-08-27 par Destination Cognac
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