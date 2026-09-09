Informations pratiques

Cognac

JEP | Visite du patrimoine Martell

16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Martell ouvre les portes de ses bâtiments historiques et met à l’honneur ses archives pour une découverte inédite de son patrimoine.

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16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 96 visites@martell.com

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English :

To celebrate European Heritage Days, Maison Martell is opening the doors to its historic buildings and showcasing its archives for a unique exploration of its heritage.

L’événement JEP | Visite du patrimoine Martell Cognac a été mis à jour le 2026-08-27 par Destination Cognac