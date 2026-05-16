JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE Port Chantereyne Cherbourg-en-Cotentin
JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE Port Chantereyne Cherbourg-en-Cotentin samedi 19 septembre 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE
Port Chantereyne Ponton J Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du patrimoine
VISITE DE LE LOUP ROUGE
Voilier de course-croisiere fabriqué à Cherbourg aux CMN en 1963 .
Port Chantereyne Ponton J Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 65 08 10 14 lelouprouge@icloud.com
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English : JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE
L’événement JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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