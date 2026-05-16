JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE Port Chantereyne Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE

Port Chantereyne Ponton J Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine

VISITE DE LE LOUP ROUGE

Voilier de course-croisiere fabriqué à Cherbourg aux CMN en 1963 .

Port Chantereyne Ponton J Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 65 08 10 14 lelouprouge@icloud.com

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English : JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE

L’événement JEP, Visite du voilier LE LOUP ROUGE Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin