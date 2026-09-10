JEP : Visite guidée de l’ancien Hôpital général de Lille, Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille, Lille

Informations pratiques

JEP : Visite guidée de l’ancien Hôpital général de Lille Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Nord

Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des visites guidées historiques de l’ancien Hôpital général de Lille, véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois du XVIIIe siècle, sont proposées par des guides bénévoles de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille le dimanche 20 septembre 2026 à 14h, 15h, 16h et 17h.

Symbole architectural du classicisme français avec sur son fronton triangulaire le soleil du Roi Louis XIV, qui rattacha Lille à la France et qui créa le principe des hôpitaux généraux, ce bâtiment, édifié à partir de 1739, accueillait les invalides et les enfants abandonnés. Présentant une façade de 140 mètres, anciennement situé le long de la Basse-Deûle, il accueille aujourd’hui l’I.A.E., École universitaire de Management Lille-Nord de France.

La réservation en ligne est obligatoire sur la billetterie des Journées du Patrimoine de la ville de Lille.

Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille 104 avenue du Peuple Belge, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/jepm2026 »}]

Des guides bénévoles de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille proposent des visites guidées de l’ancien hôpital général de Lille. JEP patrimoine

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille