JEP visite libre de la Maison du Filet Brodé Maison du Filet brodé Plouénan
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Filet brodé · Plouénan
Informations pratiques
Plouénan
JEP visite libre de la Maison du Filet Brodé
Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découverte libre de la cinquantaine de coiffes de différentes régions de Bretagne et d’ailleurs, des costumes régionaux de la 1ère moitié du XXème siècle et de l’exposition estivale Broderies d’une coiffe à l’autre; kant bro, kant giz . .
Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 70 38 97 28
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English :
L’événement JEP visite libre de la Maison du Filet Brodé Plouénan a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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