Informations pratiques

Yvetot

[JEP] Visite libre du Musée des Ivoires

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Musée des Ivoires, trouve son origine dans la donation faite en 1929 par un entrepreneur et homme politique local, Louis Féron. Il collectionne près de 300 statuettes, médaillons, objets en ivoires, pour la plupart issus d’espèces marines transformées par des artisans dieppois ou collectés par des marchands locaux. Outre cette collection, il lègue à la ville quelques céramiques, des sculptures en terre cuite, des ensembles remarquables de Eugène Blot et Pierre-Adrien Graillon, et quelques tableaux. Vous trouverez des œuvres présentées sous quatre thématiques, usages, visages, paysages et perspectives, qui permettent une lecture diagonale d’une partie des collections. Des expositions temporaires régulières viennent parallèlement offrir un nouveau point de vue sur un aspect particulier du territoire à travers objets, traditions, œuvres, permettant de découvrir autrement les collections du musée, mises en regard de collections issues d’autres institutions. .

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 08 40

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English : [JEP] Visite libre du Musée des Ivoires

L’événement [JEP] Visite libre du Musée des Ivoires Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme