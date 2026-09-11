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JEP2026 au musée des arts d’Afrique et d’Asie, Musée des arts africains et asiatiques, Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Musée des arts africains et asiatiques · Vichy

JEP2026 au musée des arts d’Afrique et d’Asie, Musée des arts africains et asiatiques, Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des arts africains et asiatiques
Adresse
16 Avenue Thermale, 03200 Vichy, France
Ville
03200 Vichy
Département
Allier

JEP2026 au musée des arts d’Afrique et d’Asie 19 et 20 septembre Musée des arts africains et asiatiques Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des expositions 2026 :
Afrique – arts contemporains
ET
Routes, Tibet, Gandhara, Amazonie

Musée des arts africains et asiatiques 16 Avenue Thermale, 03200 Vichy, France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470977640 https://musee-aaa.com Asie : Voyage en Chine au XVIIIe et XIXe siècle à travers les Arts Décoratifs et les objets du mandarin (costume, accessoires du fumeur, calligraphie) ; Chine d’exportation : porcelaines, cloisonnés, mobilier ; Religions asiatiques : bouddhas, immortels taoïstes, etc. ; Salon chinois d’inspiration européenne ; Monnaies chinoises, une collection unique de sapèques de 720 av J.-C. à nos jours ; Espace contemporain consacré aux artistes d’inspiration asiatique ; Projection de photographies de la vie chinoise au début du XXe siècle. Afrique : La vie quotidienne passée ou présente de différentes ethnies : bijoux, poteries, sièges, etc. ; Symboles du pouvoir : armes, coiffes, objets de prestige ; Masques de sociétés secrètes d’Afrique de l’Ouest ; Spiritualités africaines, statuettes à charge et reliquaires.
Visite libre des expositions 2026 :

©museeaaa

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