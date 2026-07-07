JEPM : Atelier Archiviste en herbe avec les Archives de Nantes, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

JEPM : Atelier Archiviste en herbe avec les Archives de Nantes Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Limité à 12 personnes, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans le cadre des expositions Maternités, archéologie de la figure maternelle au Chronographe et de l’exposition « Naître à Nantes » présentée par les archives de Nantes place Royale.

Initiez-vous au métier d’archiviste : déchiffrez, triez, classez une sélection de documents variés conservés aux Archives de Nantes illustrant la maternité et le premier âge à Nantes.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0252108320 https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}] Le Chronographe est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) centré sur l’histoire archéologique locale. Ouvert en 2017, il propose une programmation culturelle complète autour de temps forts, d’expositions, de conférences ou encore d’ateliers. Lieu incontournable pour la découverte de l’histoire et du patrimoine archéologique de la métropole, le Chronographe a pour vocation d’exposer, d’expliquer et de faire expérimenter aux visiteurs les méthodes de l’archéologie.

Dans le cadre des expositions Maternités, archéologie de la figure maternelle au Chronographe et de l’exposition « Naître à Nantes » présentée par les archives de Nantes place Royale.

©Certificat de Naissance, Archives de Nantes