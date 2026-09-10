JEPM : Atelier « Faire parler les morts : l’archéo-anthropologie », Archives de Nantes, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Nantes · Nantes
Informations pratiques
JEPM : Atelier « Faire parler les morts : l’archéo-anthropologie » Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Archives de Nantes Loire-Atlantique
groupe de 12 personnes à partir de 9 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition « Maternités, archéologie de la figure maternelle » les équipes du Chronographe se déplacent aux Archives de Nantes en écho avec l’exposition des Archives de Nantes « Naître à Nantes ». L’atelier propose de découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?
Archives de Nantes 1 rue d’Enfer à Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://archives.nantes.fr »}]
Dans le cadre de l’exposition « Maternités, archéologie de la figure maternelle » les équipes du Chronographe se déplacent aux Archives de Nantes en écho avec l’exposition des Archives de Nantes « à…
© Le Chronographe
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