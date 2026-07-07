JEPM : Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

JEPM : Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes 19 et 20 septembre Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toute la journée, l’association Alter Ego Rennes sera présente pour proposer des activités ludiques autour de l’archéologie, à réaliser en familles, en lien avec l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.

Au programme, des ateliers de fabrications d’ex-votos et sur la thématique des plantes.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0252108320 https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ Le Chronographe est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) centré sur l’histoire archéologique locale. Ouvert en 2017, il propose une programmation culturelle complète autour de temps forts, d’expositions, de conférences ou encore d’ateliers. Lieu incontournable pour la découverte de l’histoire et du patrimoine archéologique de la métropole, le Chronographe a pour vocation d’exposer, d’expliquer et de faire expérimenter aux visiteurs les méthodes de l’archéologie.

Toute la journée, l’association Alter Ego Rennes sera présente pour proposer des activités ludiques autour de l’archéologie, à réaliser en familles, en lien avec l’exposition Maternités, archéologie …

©Atelier de fabrication d’ex-voto. @AlterEgoRennes