UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rezé99vues

JEPM : Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire Le Chronographe Rezé

dimanche 20 septembre 2026 · Le Chronographe · Rezé

JEPM : Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire Le Chronographe Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Le Chronographe
Adresse
21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 11:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Toute la journée, l’association Rezé Histoire sera présente pour faire des visites guidées de la Chapelle Saint-Lupien.

Le Chronographe Rezé 44400


Afficher la carte du lieu Le Chronographe et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)