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JEPM : Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire Le Chronographe Rezé
dimanche 20 septembre 2026 · Le Chronographe · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 11:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Toute la journée, l’association Rezé Histoire sera présente pour faire des visites guidées de la Chapelle Saint-Lupien.
Le Chronographe Rezé 44400
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