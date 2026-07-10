JEPM : Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire Le Chronographe Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Toute la journée, l’association Rezé Histoire sera présente pour faire des visites guidées de la Chapelle Saint-Lupien.

Le Chronographe Rezé 44400



Afficher la carte du lieu Le Chronographe et trouvez le meilleur itinéraire

