Jérémy Charbonnel Seul tout Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Jérémy Charbonnel Seul tout Espace Julien Marseille 6e Arrondissement dimanche 13 décembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Jérémy Charbonnel Seul tout
Dimanche 13 décembre 2026 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 18:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire dans son spectacle seul tout .
Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !
Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions…
Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. Un spectacle drôle, touchant, et surprenant ! .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Jérémy Charbonnel talks about his difficulties as a single dad in his show seul tout .
L’événement Jérémy Charbonnel Seul tout Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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