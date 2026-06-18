Jeremy Hababou SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Jeremy Hababou

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29 22:00:00

Date(s) :

2027-01-29

JEREMY HABABOU

Unorthodox P i a n i s t

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.

Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun.

Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir.

Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel.

Mise en scène Nicolas Nebot .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Jeremy Hababou

L’événement Jeremy Hababou Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I