JEREMY HABABOU La Commanderie Dole

JEREMY HABABOU

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Jeremy Hababou en concert à Dole et Belfort en novembre 2026. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Jeremy Hababou présente Unorthodox P i a n i s t

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse. Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir. Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient langage universel. .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : JEREMY HABABOU

L’événement JEREMY HABABOU Dole a été mis à jour le 2025-12-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)