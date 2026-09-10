Jérémy Hababou, Théâtre Sébastopol, Lille

Informations pratiques

Jérémy Hababou Jeudi 15 octobre, 20h00 Théâtre Sébastopol Nord

CATEGORIE 1 : 39,00 €

CATEGORIE 2 : 34,00 €

VISIBILITE REDUITE : 34,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Jérémy Hababou en concert au Théatre Sébastopol à Lille le 15 octobre 2026.

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse. Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir. Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel.

Théâtre Sébastopol place sébastopol, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/64757 »}]

Jérémy Hababou en concert au Théatre Sébastopol à Lille le 15 octobre 2026. Jérémy Hababou concert

Jérémy Hababou