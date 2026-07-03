Jérémy Hababou Unorthodox Pianist Le Touquet-Paris-Plage
samedi 3 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Jérémy Hababou Unorthodox Pianist
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Samedi 3 octobre 2026 à 20h
au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel
Jérémy Hababou fusionne jazz, classique et inspirations d’Orient pour offrir une expérience sonore émotive et universelle sur scène.
Tarif dès 39€ .
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Jérémy Hababou Unorthodox Pianist Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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