Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Jérémy Hababou Unorthodox Pianist

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Samedi 3 octobre 2026 à 20h

au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel

Jérémy Hababou fusionne jazz, classique et inspirations d’Orient pour offrir une expérience sonore émotive et universelle sur scène.

Tarif dès 39€ .

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Jérémy Hababou Unorthodox Pianist Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage