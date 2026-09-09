Jérôme Commandeur, Théâtre Trianon, Bordeaux
mardi 17 novembre 2026 · Théâtre Trianon · Bordeaux
Informations pratiques
Jérôme Commandeur 17 – 21 novembre Théâtre Trianon Gironde
33 euros : tarif unique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T21:30:00+01:00
Dv2G Théâtre Trianon en collaboration avec Beretta et Little Bros. Productions Présentent :
Jérôme Commandeur tente des trucs
« Il a le trac, il sue mais il est heureux »
Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.56.20.13.20 [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/one-man-show/jerome-commandeur »}] Standard téléphonique ouvert de 16h à 18h du mardi au samedi.
« Il a le trac, il sue mais il est heureux » Humour One man show
Théâtre Trianon
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