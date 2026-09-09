Jérôme Commandeur, Théâtre Trianon, Bordeaux

Informations pratiques

Jérôme Commandeur 17 – 21 novembre Théâtre Trianon Gironde

33 euros : tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T21:30:00+01:00

Dv2G Théâtre Trianon en collaboration avec Beretta et Little Bros. Productions Présentent :

Jérôme Commandeur tente des trucs

« Il a le trac, il sue mais il est heureux »

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.56.20.13.20 [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/one-man-show/jerome-commandeur »}] Standard téléphonique ouvert de 16h à 18h du mardi au samedi.

« Il a le trac, il sue mais il est heureux » Humour One man show

Théâtre Trianon