Jerome Sabbagh Quartet – Stand Up! Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

« M. Sabbagh s’exprime avec assurance et ses compositions, souples et solides à la fois, séduisent l’auditeur. Egalement important est le fait que les autres membres du groupe sont constamment à l’affût de l’inédit et de l’inattendu, aussi bien sur le plan individuel que collectif. […] M. Sabbagh évite les allusions directes aux monstres sacrés du saxophone. Au contraire, il développe un vocabulaire personnel et sincère, de manière simple et efficace. »

– New York Times

Jerome Sabbagh, saxophoniste et compositeur, nait à Paris en 1973 et vit à New York depuis 1995. Il privilégie avant tout le lyrisme, la qualité du son, et cherche la phrase juste. Saxophoniste à la fois issu de la tradition du jazz et représentatif de la scène new-yorkaise contemporaine dans ce qu’elle a de plus éclectique et de plus vivant, le style de Jerome Sabbagh est marqué par un attachement profond à la mélodie. Sabbagh propose une musique variée et cohérente qui oscille entre ambiances pop/rock et climats mystérieux en laissant toujours une part importante à l’improvisation. Il fut l’un des derniers saxophonistes de Paul Motian, avec lequel il joué une semaine au Village Vanguard avec Ben Monder. Il a enregistré douze disques en leader, dont les très remarqués « Vintage », avec Kenny Barron, et « Heart », avec Al Foster dans l’un de ses ultimes enregistrements. Il a aussi enregistré avec Ben Street, Rodney Green, Daniel Humair, Jozef Dumoulin, Greg Tuohey et Johnathan Blake.

Son dernier disque, « Stand Up! », avec Ben Monder, Joe Martin et Nasheet Waits, parait en octobre sur le label qu’il a fondé, Analog Tone Factory.

Jerome Sabbagh : saxophone

Vincent Bourgeyx : piano

Matteo Bortone : contrebasse

Fred Pasqua : batterie

Installé à New York depuis 30 ans, le saxophoniste français Jérôme Sabbagh vient nous présenter son nouveau disque « Stand Up! » (Analog Tone Factory) pour deux concerts exceptionnels!

Le mercredi 16 décembre 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 17 décembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-16T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-17T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-16T20:00:00+02:00_2026-12-16T22:00:00+02:00;2026-12-17T20:00:00+02:00_2026-12-17T22:00:00+02:00

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