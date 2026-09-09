Je(s), Glob Théâtre, Bordeaux
vendredi 6 novembre 2026 · Glob Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Je(s) 6 et 7 novembre Glob Théâtre Gironde
de 6 à18 € – 9 € avec la carte jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:30:00+01:00
La plus punk des personnes sourdes fait péter le mur du son (…) dans un show aussi musical que politique qui fait du chansigne une arme de résistance et d’empowerment féminin. Emmanuelle Laborit y est phénoménale et sa puissance d’interprétation est une leçon de théâtre physique et de musicalité du corps – sceneweb
Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/jes/ »}]
Je(s) est un concert de chansignes. Cet art singulier, qui transpose la musique en langue des signes, n’est pas une simple adaptation visuelle : c’est une véritable passerelle sensorielle. langue des signes chansigne
Fonds perdus
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026
- Le FabLab du Mercredi : Réalité virtuelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 9 septembre 2026