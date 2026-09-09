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Je(s), Glob Théâtre, Bordeaux

vendredi 6 novembre 2026 · Glob Théâtre · Bordeaux

Je(s), Glob Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Glob Théâtre
Adresse
69 rue Joséphine
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
de 6 à18 € - 9 € avec la carte jeune

Je(s) 6 et 7 novembre Glob Théâtre Gironde

de 6 à18 € – 9 € avec la carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:30:00+01:00

La plus punk des personnes sourdes fait péter le mur du son (…) dans un show aussi musical que politique qui fait du chansigne une arme de résistance et d’empowerment féminin. Emmanuelle Laborit y est phénoménale et sa puissance d’interprétation est une leçon de théâtre physique et de musicalité du corps – sceneweb

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/jes/ »}]
Je(s) est un concert de chansignes. Cet art singulier, qui transpose la musique en langue des signes, n’est pas une simple adaptation visuelle : c’est une véritable passerelle sensorielle. langue des signes chansigne

Fonds perdus

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