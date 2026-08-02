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Je(s) International Visual Theatre Paris

mardi 8 juin 2027 · International Visual Theatre · Paris

Je(s) International Visual Theatre Paris

Informations pratiques

Début
mardi 8 juin 2027
Fin
jeudi 17 juin 2027
Lieu
International Visual Theatre
Adresse
7 Cité Chaptal
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne</p>

Création IVT – International Visual TheatreChansigne – concert instrumental et visuel
Dès 10 ans – 1h30

La langue des signes n’y est pas un outil d’accessibilité, mais une source de rythme, de composition et d’interprétation. Elle dialogue avec la musique pour créer un concert visuel hypnotique et instrumental, entre performance et clips-vidéos, mêlant créations originales, reprises et réinterprétation de titres du répertoire français.

Réalisation et mise en scène : Jennifer Lesage-David
Adaptation : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David
Chansigneuse : Emmanuelle Laborit
Création musicale et musicien de scène : Patrice Rabille
Production : IVT – International Visual Theatre
Crédit photo : Mathilde Monier Photographies
Avec le soutien de : Fondation Orange
Coproductions en cours : TAP – Scène Nationale du Grand Poitiers, Théâtre du Point du Jour
Accueil résidence : Le Hall de la Chanson – Centre national du patrimoine de la Chanson
Partenaires et soutien des clips-vidéos : RATP, Mairie du 9ème arrdt de Paris,Théâtre des Champs-Elysées

Je(s) est à la fois une passerelle sensorielle et un concert singulier où musique et chansigne se construisent ensemble. Emmanuelle Laborit et Patrice Rabillé réunis pour 12 représentations; temps fort artistique de la saison des 50 ans !
Du mercredi 16 juin 2027 au jeudi 17 juin 2027 :
jeudi
de 19h00 à 20h30
mercredi
de 20h00 à 21h30
Du mardi 08 juin 2027 au mardi 15 juin 2027 :
vendredi
de 20h00 à 21h30
mardi, mercredi, jeudi, samedi
de 19h00 à 20h30
payant

Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-08T22:00:00+02:00
fin : 2027-06-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2027-06-08T19:00:00+02:00_2027-06-08T20:30:00+02:00;2027-06-09T19:00:00+02:00_2027-06-09T20:30:00+02:00;2027-06-10T19:00:00+02:00_2027-06-10T20:30:00+02:00;2027-06-11T20:00:00+02:00_2027-06-11T21:30:00+02:00;2027-06-12T19:00:00+02:00_2027-06-12T20:30:00+02:00;2027-06-15T19:00:00+02:00_2027-06-15T20:30:00+02:00;2027-06-16T20:00:00+02:00_2027-06-16T21:30:00+02:00;2027-06-17T19:00:00+02:00_2027-06-17T20:30:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal  75009 Paris
+33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre


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