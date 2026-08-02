Je(s) International Visual Theatre Paris
mardi 8 juin 2027 · International Visual Theatre · Paris
Informations pratiques
Création IVT – International Visual TheatreChansigne – concert instrumental et visuel
Dès 10 ans – 1h30
La langue des signes n’y est pas un outil d’accessibilité, mais une source de rythme, de composition et d’interprétation. Elle dialogue avec la musique pour créer un concert visuel hypnotique et instrumental, entre performance et clips-vidéos, mêlant créations originales, reprises et réinterprétation de titres du répertoire français.
Réalisation et mise en scène : Jennifer Lesage-David
Adaptation : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David
Chansigneuse : Emmanuelle Laborit
Création musicale et musicien de scène : Patrice Rabille
Production : IVT – International Visual Theatre
Crédit photo : Mathilde Monier Photographies
Avec le soutien de : Fondation Orange
Coproductions en cours : TAP – Scène Nationale du Grand Poitiers, Théâtre du Point du Jour
Accueil résidence : Le Hall de la Chanson – Centre national du patrimoine de la Chanson
Partenaires et soutien des clips-vidéos : RATP, Mairie du 9ème arrdt de Paris,Théâtre des Champs-Elysées
Je(s) est à la fois une passerelle sensorielle et un concert singulier où musique et chansigne se construisent ensemble. Emmanuelle Laborit et Patrice Rabillé réunis pour 12 représentations; temps fort artistique de la saison des 50 ans !
Du mercredi 16 juin 2027 au jeudi 17 juin 2027 :
jeudi
de 19h00 à 20h30
mercredi
de 20h00 à 21h30
Du mardi 08 juin 2027 au mardi 15 juin 2027 :
vendredi
de 20h00 à 21h30
mardi, mercredi, jeudi, samedi
de 19h00 à 20h30
payant
Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-08T22:00:00+02:00
fin : 2027-06-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2027-06-08T19:00:00+02:00_2027-06-08T20:30:00+02:00;2027-06-09T19:00:00+02:00_2027-06-09T20:30:00+02:00;2027-06-10T19:00:00+02:00_2027-06-10T20:30:00+02:00;2027-06-11T20:00:00+02:00_2027-06-11T21:30:00+02:00;2027-06-12T19:00:00+02:00_2027-06-12T20:30:00+02:00;2027-06-15T19:00:00+02:00_2027-06-15T20:30:00+02:00;2027-06-16T20:00:00+02:00_2027-06-16T21:30:00+02:00;2027-06-17T19:00:00+02:00_2027-06-17T20:30:00+02:00
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
+33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre
Afficher la carte du lieu International Visual Theatre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées 2 août 2026
- Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris 2 août 2026
- Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris 2 août 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 2 août 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026