Je(s) International Visual Theatre Paris

Informations pratiques

Création IVT – International Visual TheatreChansigne – concert instrumental et visuel

Dès 10 ans – 1h30

La langue des signes n’y est pas un outil d’accessibilité, mais une source de rythme, de composition et d’interprétation. Elle dialogue avec la musique pour créer un concert visuel hypnotique et instrumental, entre performance et clips-vidéos, mêlant créations originales, reprises et réinterprétation de titres du répertoire français.

Réalisation et mise en scène : Jennifer Lesage-David

Adaptation : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David

Chansigneuse : Emmanuelle Laborit

Création musicale et musicien de scène : Patrice Rabille

Production : IVT – International Visual Theatre

Crédit photo : Mathilde Monier Photographies

Avec le soutien de : Fondation Orange

Coproductions en cours : TAP – Scène Nationale du Grand Poitiers, Théâtre du Point du Jour

Accueil résidence : Le Hall de la Chanson – Centre national du patrimoine de la Chanson

Partenaires et soutien des clips-vidéos : RATP, Mairie du 9ème arrdt de Paris,Théâtre des Champs-Elysées

Je(s) est à la fois une passerelle sensorielle et un concert singulier où musique et chansigne se construisent ensemble. Emmanuelle Laborit et Patrice Rabillé réunis pour 12 représentations; temps fort artistique de la saison des 50 ans !

Du mercredi 16 juin 2027 au jeudi 17 juin 2027 :

jeudi

de 19h00 à 20h30

mercredi

de 20h00 à 21h30

Du mardi 08 juin 2027 au mardi 15 juin 2027 :

vendredi

de 20h00 à 21h30

mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 19h00 à 20h30

payant

Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-08T22:00:00+02:00

fin : 2027-06-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2027-06-08T19:00:00+02:00_2027-06-08T20:30:00+02:00;2027-06-09T19:00:00+02:00_2027-06-09T20:30:00+02:00;2027-06-10T19:00:00+02:00_2027-06-10T20:30:00+02:00;2027-06-11T20:00:00+02:00_2027-06-11T21:30:00+02:00;2027-06-12T19:00:00+02:00_2027-06-12T20:30:00+02:00;2027-06-15T19:00:00+02:00_2027-06-15T20:30:00+02:00;2027-06-16T20:00:00+02:00_2027-06-16T21:30:00+02:00;2027-06-17T19:00:00+02:00_2027-06-17T20:30:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

+33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre



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