[Jeu] Bienvenue dans l’univers de Le Corbusier !, Maison Frugès-Le Corbusier, Pessac

Informations pratiques

[Jeu] Bienvenue dans l’univers de Le Corbusier ! 19 et 20 septembre Maison Frugès-Le Corbusier Gironde

Gratuit. Sans réservation. Livret du jeu à retirer à l’adresse indiquée. Pensez à prendre votre crayon !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouvrez l’œil et percez les mystères de l’architecture moderne !

Embarquez pour une aventure où chaque énigme vous rapproche pas à pas du monde fascinant de Le Corbusier.

Jeu en famille à partir de 7 ans en accès libre.

Une création de l’Association des Sites Le Corbusier.

Maison Frugès-Le Corbusier 4 rue le Corbusier, 33600 Pessac, France Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine Prototype des réalisations futures de Le Corbusier, la cité-jardin de Pessac a été construite en 1926 selon des techniques nouvelles et des conceptions sociales qui ont trouvé là leur application pratique. Quatre types de maisons ont été réalisés dans la cité Frugès. La maison située 4, rue Le Corbusier, est du type gratte-ciel, constitué par une maison double surmontée d’une terrasse (rez-de-chaussée + 2).

Ouvrez l’œil et percez les mystères de l’architecture moderne !

© Ville de Pessac – FLC/ADAGP