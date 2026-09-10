Jeu : clic clac Pessac, Historial Raphaël Saint-Orens, Pessac

Informations pratiques

Jeu : clic clac Pessac 19 et 20 septembre Historial Raphaël Saint-Orens Gironde

Jeu en autonomie d’une durée de 45 min. En famille à partir de 7 ans.

Livret-jeu à retirer à l’Historial Raphaël Saint-Orens dans les créneaux horaires indiqués. Pensez à amener votre crayon. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Saurez-vous percer les secrets de Pessac à travers l’objectif du photographe ?

Explorez le patrimoine pessacais à travers l’exposition photographique Pessac sur prises* et complétez le livret-jeu pour découvrir la ville sous un angle inédit.

À chaque photographie, un détail attire le regard, une énigme éveille la curiosité et une nouvelle facette de Pessac se dévoile.

À vos crayons !

* Exposition réalisée en collaboration avec Dominique Le Lann, photographe.

Historial Raphaël Saint-Orens 21 rue de Camponac, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine L’historial est installé dans la chapelle et le cuvier du château de Camponac, seul vestige du patrimoine viticole de Pessac du domaine public.

À l’origine de la fondation de l’historial : Raphaël Saint-Orens, un historien local de vieille souche. Géré pendant des années par l’association des « Amis du Beau et du Vieux Pessac », l’historial est passé fin 2016 dans les mains des « Passeurs de Mémoire ». Le musée raconte l’histoire de Pessac et de ses habitants célèbres ou non au travers d’objets divers, outils, documents légués par des générations de Pessacais.

Saurez-vous percer les secrets de Pessac à travers l’objectif du photographe ?

© Ville de Pessac – Dominique Le Lann