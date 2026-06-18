JEU DE LA GAGNE Place du Pin Agen vendredi 11 septembre 2026.

Agen

JEU DE LA GAGNE

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:45:00

fin : 2026-09-11 23:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Jeu de la Gagne une soirée fun et défis au Plancher ! Mini-jeux inédits, ambiance festive et cadeaux à gagner vous attendent. En famille, entre amis ou entre collègues, venez partager un moment convivial placé sous le signe du jeu et des fous rires.

Jeu de la Gagne Soirée Fun & Défis au Plancher !

C’est une farandole de mini-jeux pour tous qui vous attend au Plancher.

Vous pourrez tous participer, quel que soit votre âge ou votre équipe. Un seul objectif s’amuser et prendre du plaisir.

Au programme

Des mini-jeux inédits, du jamais vu à Agen

Une ambiance festive et conviviale autour d’un bon repas

Des cadeaux à gagner et des fous rires garantis

Que vous soyez en famille, entre amis ou entre collègues, venez vivre une soirée unique placée sous le signe du partage et du fun ! .

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : JEU DE LA GAGNE

Game Night: A fun evening full of challenges at Le Plancher! Original mini-games, a festive atmosphere, and prizes to win await you. Whether with family, friends, or coworkers, come share a fun time filled with games and laughter.

L’événement JEU DE LA GAGNE Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen